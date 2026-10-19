Монфіс вирішив достроково завершив кар'єру через розлучення зі Світоліною – ЗМІ

Розлучення з першою ракеткою України Еліною Світоліною, вірогідно, стало причиною дострокового завершення кар'єри французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Про це повідомляє L'Équipe.

Як зазначається, через ситуацію з розлученням Монфіс не міг більше грати у теніс. Це й спонукало його достроково закінчити свій спортивний шлях, пропустивши домашній Мастерс у Парижі в кінці жовтня.

За даними видання, Монфіс планує бути присутнім на галавечорі свого близького друга – швейцарського тенісиста Стена Ваврінки. Захід відбудеться у Женеві 19 грудня цього року.

Нагадаємо, 19 жовтня Світоліна сповістила про розрив шлюбу, зазначивши, що на цьому сімейні відносини між ними не закінчуються.

Зазначимо, що у 2021-му Світоліна та Монфіс одружились. У жовтні 2022 року в сім'ї народилась донька Скай.

Цього року Еліна та Гаель вперше зіграли разом у парному розряді – трапилось це на US Open і у підсумку тенісисти дістались півфіналу, де програли парі Бенчіч/Коболлі.

Раніше повідомлялось, що Еліна Світоліна вперше з 2019 року кваліфікувалась на Підсумковий турнір WTA Finals.