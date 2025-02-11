Другої несподіванки за день не сталося. Світоліна поступилася п'ятій ракетці світу в Досі

У вівторок, 11 лютого, українська тенісистка Еліна Світоліна (22) провела матч другого кола на турнірі серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025 у Досі.

За 1 годину 59 хвилин Світоліна поступилася п'ятій ракетці світу Джессіці Пегулі (США) з рахунком 3:6, 6:7(3).

У першому сеті американка швидко заволоділа перевагою 4:1, після чого довела справу до перемоги.

Пегула постійно була попереду з брейком і у другій партії, проте Світоліній весь час вдавалося відіграватися. Дійшло до тай-брейку, де Джессіка взяла перші 5 розіграшів поспіль. Тут уже наздогнати суперницю Еліні не вдалося.

Світоліна за матч 5 разів подала навиліт, зробила 3 подвійних помилки та 4 брейки. На рахунку Пегули 2 ейси, 2 помилки на подачі та 5 брейків.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Друге коло, 11 лютого

Джессіка Пегула (США) – Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 7:6(3)

Це була сьома зустріч тенісисток, попереду американка, 5:2. У наступному колі змагань Пегула зіграє проти переможниці пари Дар'я Касаткіна (12, -) – Еліна Аванесян (48, Вірменія).

Нагадаємо, що у стартовій грі на турнірі у Досі Світоліна у феєричному матчі здолала чешку Маркету Вондроушову.