Завдання – перемогти Королеву ґрунту: анонс півфіналу турніру в Римі Світоліна – Швьонтек

Еліна Світоліна продовжує боротьбу на турнірі серії WTA 1000 в Римі. 14 травня найкраща українська тенісистка зіграє півфінальний матч проти третьої ракетки світу з Польщі Іги Швьонтек.

Якими є шанси Еліни на вихід у фінал престижного змагання? Спробуємо проаналізувати.

Шлях Світоліної до свого "третього Рима"

Не будемо повторюватися щодо успішного старту сезону для першої ракетки України. Важливо, що успіхи Еліни перших трьох місяців року пов'язані з виступами на харді.

Після переходу на ґрунт, на якому зазвичай Світоліна прекрасно себе почуває, у тенісистки не все виходило. До Рима одеситка дійшла до півфіналу в Штутгарті та програла у першому ж матчі "тисячника" в Мадриді.

Рим для Еліни давно є своєрідним "місцем сили". Повільний ґрунт столиці Італії в юності якнайкраще підходив під захисний стиль українки. Тут вона здобула титули у 2017 та 2018 роках. З віком Світоліна стала не настільки швидкою на задній лінії й перебудувала свій теніс під більш агресивну манеру гри. Торік у Римі спортсменка дійшла до чвертьфіналу.

І вже перевершила той результат у 2026-му.

Початок нинішнього шляху був спокійним та впевненим. Як сьома сіяна, Світоліна стартувала з другого раунду, де дала майстерклас 20-річній дебютантці турнірів WTA італійці Базілетті.

Не стала проблемою для Еліни й американка Баптист. На швидких кортах Мадрида Гейлі вибила саму першу ракетку світу Сабалєнку, а в Римі на фоні нашої тенісистки відверто загубилася.

Маловідома чешка Бартункова створила певні проблеми Світоліній, хоча, скоріше, сама українка в перших половинах обох партій невпевнено почувалася на власних подачах. У важливі моменти матчу Еліна виправлялася й заслужено перемогла.

Проблеми з триманням своєї подачі продовжилися проти суперниці, в поєдинках з якою погано подавати просто не можна, якщо хочеш перемогти. Друга ракетка світу казахстанка Рибакіна у першому сеті повністю переважала Світоліну. Кожна без винятків подача українки проходила у важкій боротьбі. Натомість сама Еліна не могла нічого вдіяти у геймах суперниці, попри жахливий відсоток її першої подачі (38%).

Стартова партія була програна з рахунком 2:6, і Світоліній ніяк не вдавалося затягнути суперницю в довгі розіграші через власні невимушені помилки.

Як тільки Еліна почала відчувати корт і влучати по довжині, одразу проблеми почалися вже у Рибакіної. Виявилося, що в комбінаційній грі вона поступається українці, і низький відсоток першої подачі теж зіграв свою роль.

А головне – вкотре спрацював бійцівський дух Світоліної. Вміння вигравати матчі, в яких гра не йде, є однієї з найважливіших характеристик топових тенісисток. Камбек проти Рибакіної одеситка влаштувала у бронзовому фіналі Олімпіади в Токіо, подібне сталося й зараз. Двічі по 6:4 – Еліна вийшла у півфінал.

Далі легше не буде, адже одразу після перемоги над другою ракеткою світу потрібно обіграти третю.

Колишня королева грунту

24-річна Іга Швьонтек є блискучою майстринею гри на ґрунті. Зокрема, полька чотири рази вигравала профільний Ролан Гаррос. У столиці Італії вона перемагала тричі, при цьому двічі не піддавшись "прокляттю Рима", тобто, перемігши і на італійському "тисячнику", і на мейджорі в Парижі (2022, 2024). Кілька років тому Іга навіть отримала прізвисько "Королева ґрунту".

Проблема для Швьонтек полягає в тому, що після 2024-го яскравий теніс вона показує лише епізодично. Минулого року вона виблиснула на Вімблдоні, подарувавши два "бублики" в фіналі американці Анісімовій, та в Цинциннаті.

Поточного сезону нічим подібним полька похвалитися не може. В Римі вона вперше за чотири з половиною місяці дійшла до півфіналу хоч якогось турніру.

Причин для зниження результатів Швьонтек вистачає. Тут і допінговий скандал восени 2024-го, і смерть дідуся, і сталкери, які певний час переслідували тенісистку.

Після вильоту в другому колі турніру в Маямі Іга пішла на рішучий крок, звільнивши зіркового тренера Віма Фіссетта. Новим наставником тенісистки став Франсіско Ройг, який багато років працював у команді Рафаеля Надаля. Важко робити однозначні висновки, наскільки це вплинуло на якість гри Швьонтек, однак у Римі ми знову побачили її найкращий теніс.

Лише в першій грі американка Макнеллі зуміла виграти сет у польки. Далі Іга почала знищувати далеко не найпростіших суперниць. Елізабетта Коччаретто, Наомі Осака і Джессіка Пегула на трьох спромоглися взяти у Швьонтек усього сім геймів за три зустрічі.

Можна казати, що останні дві тенісистки за всіх своїх вмінь не є спеціалістками гри на повільному ґрунті, проте результат все одно вражає.

Очні зустрічі

Світоліна і Швьонтек провели між собою 6 очних поєдинків. Два з них виграла Еліна, включно з останнім, який відбувся у чвертьфіналі в Індіан-Веллсі 13 березня поточного року.

А ось на ґрунті обидва матчі залишилися за полькою. Один з них пройшов саме в Римі у такому вже далекому довоєнному 2021-му.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори явно знаходяться під впливом розгромів від Швьонтек у Римі. Третя ракетка світу, природно, є фавориткою поєдинку. Коефіцієнт на її перемогу складає 1.30. Успіх Світоліної оцінюється у 3.80.

На такий розрив у котируваннях вплинуло ще й те, що Еліна напередодні ввечері провела важкий матч проти Рибакіної, і часу на відновлення перед побаченням із іншою топовою тенісисткою у вже достатньо вікової українки не так багато.

Втім, досвід має допомогти Світоліній в цьому. Дуже важливо вчасно увійти в гру, не повторюючи помилок останніх двох поєдинків. А переграти польку в затяжних обмінах ударами на задній лінії українці до снаги.

Де дивитися півфінал Світоліна – Швьонтек

Поєдинок турніру Internazionali BNL D'Italia в Римі між Еліною Світоліною та Ігою Швьонтек відбудеться 14 травня орієнтовно о 21:30 за київським часом. В Україні трансляції жіночих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.