Костюк – про вихід у друге коло US Open: Задоволена тим, як зіграла, і як себе почуваю
Марта Костюк після перемоги у першому колі US Open над австралійкою Сторм Гантер поділилася емоціями від успішного старту.
Слова тенісистки наводить Великий теніс України.
"Я дуже рада повернутися в це приголомшливе місце. Велике спасибі всім вам за підтримку. Тут завжди дуже приємно перебувати.
Звичайно, грати проти тенісистки з кваліфікації ніколи не буває легко. Вона встигла провести тут фактично цілий турнір. Я дуже задоволена тим, як зіграла сьогодні, і тим, як себе почуваю", – сказала Костюк.
Марта вкотре наголосила на тому, що прагне залишатися здоровою і насолоджуватися тенісом.
"Я просто насолоджуюся тенісом. Передусім мені необхідно залишатися здоровою. Я хочу бути здоровою, тому що, якщо в тебе є проблеми зі здоров'ям, у цьому виді спорту стає справді дуже важко. Тому для мене це головна мета. І, як завжди, я рухаюся від матчу до матчу. Я з нетерпінням чекаю можливості знову вийти на корт у середу і зіграти перед вами".
Наступною суперницею Костюк 2 вересня стане переможниця матчу між американкою Слоан Стівенс та данкою Кларою Таусон.
Нагадаємо, що Даяна Ястремська першою з українок залишила Нью-Йорк, поступившись італійці Лукреції Стефаніні.