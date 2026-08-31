Костюк – про вихід у друге коло US Open: Задоволена тим, як зіграла, і як себе почуваю

Марта Костюк після перемоги у першому колі US Open над австралійкою Сторм Гантер поділилася емоціями від успішного старту.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Я дуже рада повернутися в це приголомшливе місце. Велике спасибі всім вам за підтримку. Тут завжди дуже приємно перебувати.

Звичайно, грати проти тенісистки з кваліфікації ніколи не буває легко. Вона встигла провести тут фактично цілий турнір. Я дуже задоволена тим, як зіграла сьогодні, і тим, як себе почуваю", – сказала Костюк.