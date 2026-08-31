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Костюк – про вихід у друге коло US Open: Задоволена тим, як зіграла, і як себе почуваю

Станіслав Матусевич — 31 серпня 2026, 00:01
Костюк – про вихід у друге коло US Open: Задоволена тим, як зіграла, і як себе почуваю
Марта Костюк
btu.org.ua

Марта Костюк після перемоги у першому колі US Open над австралійкою Сторм Гантер поділилася емоціями від успішного старту.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

дуже рада повернутися в це приголомшливе місце. Велике спасибі всім вам за підтримку. Тут завжди дуже приємно перебувати.

Звичайно, грати проти тенісистки з кваліфікації ніколи не буває легко. Вона встигла провести тут фактично цілий турнір. Я дуже задоволена тим, як зіграла сьогодні, і тим, як себе почуваю", – сказала Костюк.

Марта вкотре наголосила на тому, що прагне залишатися здоровою і насолоджуватися тенісом.

"Я просто насолоджуюся тенісом. Передусім мені необхідно залишатися здоровою. Я хочу бути здоровою, тому що, якщо в тебе є проблеми зі здоров'ям, у цьому виді спорту стає справді дуже важко. Тому для мене це головна мета. І, як завжди, я рухаюся від матчу до матчу. Я з нетерпінням чекаю можливості знову вийти на корт у середу і зіграти перед вами".

Наступною суперницею Костюк 2 вересня стане переможниця матчу між американкою Слоан Стівенс та данкою Кларою Таусон.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська першою з українок залишила Нью-Йорк, поступившись італійці Лукреції Стефаніні.

US Open Марта Костюк

Марта Костюк

Костюк першою з українок вийшла у друге коло US Open
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