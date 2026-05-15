Світоліна оцінила свою перемогу над Швьонтек у півфіналі турніру в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилась емоціями від виходу до фіналу турніру WTA 1000 в Римі.

Її слова передає The Tennis Letter.

Після перемоги над зірковою Ігою Швьонтек у ніч з 14 на 15 травня одеситка заявила, що дуже щаслива. Вона задоволена рівнем своєї гри та зробить усе можливе для того, щоб здобути трофей, за який зіграє проти американки Коко Гофф (4).

"Це неймовірно. Відчуття просто нереальні – знову опинитися тут, у фіналі, через стільки років. Як на мене, це дивовижне відчуття – зробити це настільки красиво. У мене точно є план на гру. Можливо, не прямо зараз, але він буде. Ми грали багато разів, тож сюрпризів не буде. Ми обоє знаємо, як кожен з нас веде боротьбу. Наш останній матч був чимось неземним. Я збираюся переглянути його, щоб знайти певні зачіпки, тактичні моменти. Сьогодні я хочу просто насолодитися цією перемогою. Завтра – вихідний, тож я зможу відпочити, підготуватися та бути у всеозброєнні до фіналу", – сказала Світоліна.

Зазначимо, що це буде третій поспіль для Еліни матч проти суперниць із топ-5 рейтингу. У чвертьфіналі вона переграла другу ракетку світу Єлену Рибакіну.

Поєдинок із Коко Гофф відбудеться 16 травня. Він розпочнеться не раніше 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Світоліна є 2-разовою чемпіонкою турніру в Римі. Вона його вигравала у 2017 і 2018 роках, в обох випадках перегрававши у фінальній зустрічі Сімону Халеп.