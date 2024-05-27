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Світоліна, Калініна та Стародубцева зіграють матчі 1 кола Roland Garros

Андрій Твердохліб — 27 травня, 09:00
Світоліна, Калініна та Стародубцева зіграють матчі 1 кола Roland Garros

У понеділок, 26 травня, на корти Ролан Гаррос вийдуть одразу три представниці України. Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева зіграють матчі першого кола.

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Розклад матчів українок 27 травня

14:00*. Ангеліна Калініна (48, Україна) – Каміла Осоріо (77, Колумбія). Корт №5, другий запуск, після матчу чоловічого одиночного розряду Шевченко – Карацев.

Тенісистки грали між собою лише раз – у лютому цього року українка перемогла суперницю на турнірі в Остіні (6:1, 6:2).

15:30*. Юлія Стародубцева (142, Україна) – Крістіна Букса (72, Іспанія). Корт №5, третій запуск, після гри Калініна – Осоріо.

Раніше не зустрічалися.

17:30*. Еліна Світоліна (19, Україна) – Кароліна Плішкова (52, Чехія). Корт Сюзан Ленглен, четвертий запуск, після поєдинку Гауфф – Авдєєва.

В очному протистоянні рахунок 5:4 на користь українки. Проте остання зустріч відбулася аж у 2019 році.

* – орієнтовний час.

Напередодні Даяна Ястремська перемогла у трьох сетах Айлу Томлянович, а Марта Костюк у неймовірному тригодинному матчі здолала Пігоссі. Леся Цуренко не змогла дограти гру проти Векич через травму спини.

Ангеліна Калініна Ролан Гаррос Еліна Світоліна Юлія Стародубцева

Ангеліна Калініна

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