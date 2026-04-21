Визначилася суперниця Світоліної у другому колі престижного турніру в Мадриді

Визначилася перша суперниця Еліни Світоліної (7) на турнірі серії WTA 1000 у Мадриді. Як сьома сіяна, українка пропускає перше коло. У другому раунді змагань Світоліна зіграє проти угорки Анни Бондар (63), яка впевнено переграла на старті Вікторію Голубич (81, Швейцарія).

Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Перше коло, 21 квітня

Анна Бондар (Угорщина) – Вікторія Голубич (Швейцарія) 6:2, 6:3

Світоліна та Бондар зустрічалися тричі. Всі матчі датовані минулим роком і були зіграні на трьох турнірах Grand Slam. Дві перемоги на рахунку українки.

Окрім Еліни, в основній сітці турніру в Мадриді зіграють Марта Костюк (23), Даяна Ястремська (49) та Олександра Олійникова (70).

Костюк має 26 номер посіву і стартує з другого раунду, а Ястремська та Олійникова вже знають своїх перших суперниць.