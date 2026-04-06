Стародубцева пояснила, чому не згадала про Україну на церемонії нагородження після історичного фіналу

Українська тенісистка на пресконференції звернулась до земляків після дебютного фіналу у своїй кар'єрі на рівні WTA-туру.

Її слова передає BTU.

Вона поступилась Джессіці Пегулі у Чарльстоні на турнірі WTA 500. Уродженка Каховки подякувала українцям за підтримку, заявивши, що на церемонії нагородження рознервувалась і забула це зробити.

"Чесно кажучи, коли я йшла з корту після церемонії, я зрозуміла, що так нічого й не сказала – просто тому, що дуже нервувала та була трохи перевантаженою думками. Але я звичайно, як і завжди, хотіла подякувати українцям за їхню підтримку. Хотіла сказати, що моє серце там. Пізніше я напишу про це пост. Я просто вдячна, що люди все ще приходять підтримати, і я бачила українські прапори на трибунах – це дуже приємно бачити", – сказала Стародубцева.

Зазначимо, що після цього турніру Юлія піднялась на рекордне для себе місце в рейтингу WTA. Вона також заробила найбільші призові у своїй кар'єрі.