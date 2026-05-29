Стародубцева вийшла в друге коло парного розряду Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 29 травня 2026, 18:49
Юлія Стародубцева
Українська тенісистка Юлія Стародубцева разом із полькою Магдою Лінетт виграли стартовий матч парного розряду Ролан Гаррос у французького дуету Ельза Жакмо/Тіанцоа Ракотоманга Ражаона.

Гра тривала 2 години 31 хвилину і завершилася з рахунком 3:6, 6:4, 6:3.

За поєдинок Стародубцева і Лінетт 1 раз подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 7 брейків. Їхні суперниці виконали 2 ейси, зробили 6 помилок на подачі та 6 брейків.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Перше коло парного розряду, 29 травня

Юлія Стародубцева (Україна)/Магда Лінетт (Польща) – льза Жакмо/Тіанцоа Ракотоманга Ражаона (Франція) 3:6, 6:4, 6:3

У наступному колі змагань україно-польська пара зіграє протт десятого сіяного дуету Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).

Нагадаємо, що трохи раніше цього ж дня Стародубцева програла матч третього кола одиночного розряду китаянці Ван Сіюй.

