Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Закликаю вболівати за неї: Пегула – про перемогу над Стародубцевою у фіналі турніру в Чарльстоні

Олексій Мурзак — 6 квітня 2026, 00:46
Джессіка Пегула
Getty Images

Американська тенісистка Джессіка Пегула (5) прокоментувала перемогу над Юлією Стародубцевою (89) у фіналі турніру серії WTA 500 у Чарльстоні, закликавши вболівальників ближче познайомитися з українкою.

Її слова наводить BTU.

"Хочу привітати Юлію. Дивовижний теніс цього тижня, бажаю тільки успіхів тобі й команді. І, може, ще хтось не знає, вона має вражаючу історію, тож закликаю вас ближче познайомитися з нею та продовжувати вболівати за неї", – сказала Пегула.

Як відомо, Юлія Стародубцева за перший вихід у фінал змагання рівня Туру в кар'єрі отримає найбільший гонорар у своїй кар'єрі, який складе $218,225.

До сьогодні найбільшим заробітком Стародубцевої були $185,000 за чвертьфінал турніру WTA 1000 в Пекіні у 2024 році.

Стародубцева заробила в Чарльстоні найбільші призові у своїй кар'єрі
Стародубцева не впоралася з Пегулою в фіналі турніру WTA 500 у Чарльстоні
Стародубцева – Пегула в фіналі Чарльстона: історичний шанс на найбільшу перемогу в кар’єрі. Анонс матчу
Ніколи зі Стародубцевою не грала і не тренувалася, – Пегула про майбутній фінал у Чарльстоні
Стародубцева – про фінал проти Пегули: Кумедно, нещодавно мені порадили дивитися матчі Джессіки

Останні новини