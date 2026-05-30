Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Це була найбільша сенсація: Віландер – про шалений апсет української тенісистки на Ролан Гаррос

Денис Іваненко — 30 травня 2026, 10:35
Це була найбільша сенсація: Віландер – про шалений апсет української тенісистки на Ролан Гаррос
Юлія Стародубцева
Getty images

Легедарний Матс Віландер висловився про перемогу української тенісистки Юлії Стародубцевої (55) над другою ракеткою світу Єленою Рибакіною в 1/32 фіналу Ролан Гаррос.

Його слова передає Tribuna.

Він заявив, що був вражений цим результатом. Колишній лідер світового рейтингу вважає, що цей результат може дати важливий поштовх у кар'єрі для уродженки Каховки. 

"Безумовно, це була найбільша несподіванка в жіночій сітці турніру на цей момент. Так, це була неймовірна перемога, адже коли граєш проти другої ракетки світу, більшість людей очікує, що переможе саме тенісистка з вищим рейтингом, особливо на такому турнірі. Очевидно, ми не могли передбачити такий результат, і саме тому він настільки вирізняється.

Це один із тих матчів, результат яких миттєво привертає загальну увагу, тому що він змінює розклад сил у цій частині турнірної сітки. Тож так, для мене це була найбільша сенсація без жодних сумнівів, а можливо, і найкращий результат у кар'єрі Стародубцевої на сьогодні. Такі перемоги також можуть надати гравчині величезної впевненості, адже вони доводять, що в свій день вона здатна на рівних змагатися та перемагати найсильніших тенісисток світу", – сказав Віландер.

Зазначимо, що у третьому колі Юлія Стародубцева поступилась китаянці Ван Сіюй (148). В одиночному розряді на Ролан Гаррос залишається поки три українки – Олександра Олійникова, Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Читайте також :
Експерша ракетка світу оцінив шанси Світоліної виграти Ролан Гаррос
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Ролан Гаррос Матс Віландер Єлєна Рибакіна Юлія Стародубцева

Ролан Гаррос

Експерша ракетка світу оцінив шанси Світоліної виграти Ролан Гаррос
Він був кращим у ключові моменти: Джокович відреагував на ранній виліт із Ролан Гаррос
Олійникова, Стародубцева і Кіченок вийдуть на корти Ролан Гаррос 30 травня: анонс матчів
Для мене вона завжди була великим джерелом натхнення: Бенчич – про матч зі Світоліною на Ролан Гаррос
Суперницею Світоліної в 1/8 фіналу Ролан Гаррос стане 11 ракетка світу

Останні новини