Це була найбільша сенсація: Віландер – про шалений апсет української тенісистки на Ролан Гаррос

Легедарний Матс Віландер висловився про перемогу української тенісистки Юлії Стародубцевої (55) над другою ракеткою світу Єленою Рибакіною в 1/32 фіналу Ролан Гаррос.

Він заявив, що був вражений цим результатом. Колишній лідер світового рейтингу вважає, що цей результат може дати важливий поштовх у кар'єрі для уродженки Каховки.

"Безумовно, це була найбільша несподіванка в жіночій сітці турніру на цей момент. Так, це була неймовірна перемога, адже коли граєш проти другої ракетки світу, більшість людей очікує, що переможе саме тенісистка з вищим рейтингом, особливо на такому турнірі. Очевидно, ми не могли передбачити такий результат, і саме тому він настільки вирізняється.

Це один із тих матчів, результат яких миттєво привертає загальну увагу, тому що він змінює розклад сил у цій частині турнірної сітки. Тож так, для мене це була найбільша сенсація без жодних сумнівів, а можливо, і найкращий результат у кар'єрі Стародубцевої на сьогодні. Такі перемоги також можуть надати гравчині величезної впевненості, адже вони доводять, що в свій день вона здатна на рівних змагатися та перемагати найсильніших тенісисток світу", – сказав Віландер.