Стародубцева не зуміла вийти в 1/8 фіналу Ролан Гаррос у парному розряді

Станіслав Матусевич — 30 травня 2026, 17:04
Юлія Стародубцева разом із полькою Магдою Лінетт не зуміли пробитися в 1/8 фіналу парного розряду Ролан Гаррос. У матчі другого кола вони поступилися десятому сіяному дуету Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).

Гра тривала 2 години 51 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 3:6, 4:6.

За поєдинок Стародубцева і Лінетт 1 раз подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 2 ейси, зробили 8 помилок на подачі та 4 брейки.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Друге коло парного розряду, 30 травня

Юлія Стародубцева (Україна)/Магда Лінетт (Польща) – Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія) 6:4, 3:6, 4:6

Нагадаємо, напередодні в 1/8 фіналу одиночного розряду Ролан Гаррос вийшли дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15).

