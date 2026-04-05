Стародубцева заробила в Чарльстоні найбільші призові у своїй кар'єрі

Визначилися суми призових, які заробили українські тенісистки за виступ на турнірі серії WTA 500 в американському Чарльстоні.

Юлія Стародубцева за перший вихід у фінал змагання рівня Туру в кар'єрі отримає й найбільший гонорар. Він складе $218,225. До сьогодні найбільшим заробітком Стародубцевої були $185,000 за чвертьфінал турніру WTA 1000 в Пекіні у 2024 році.

Для порівняння, чемпіонка Чарльстона, американка Джессіка Пегула стане багатшою на $354,345.

Окрім Стародубцевої, на першому грунтовому турнірі сезону в Америці виступали ще двоє українок. Вони заробили набагато менше.

Даяна Ястремська за вихід у друге коло отримає $17,230. Олександра Олійникова не зуміла подолати стартовий раунд, її гонорар складе $13,830.

Нагадаємо, що Ястремська наступного тижня виступить на іншому змаганні серії WTA 500 в австрійському Лінці.