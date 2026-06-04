Круасан завбільшки із трофей: Стародубцева підбила підсумки Ролан Гаррос кумедними фото з Парижа

Українська тенісистка Юлія Стародубцева після завершення виступів на Ролан Гаррос вирішила поділитися з підписниками найтеплішими спогадами з поїздки до Парижа.

Спортсменка опублікувала атмосферний фотосет, до якого увійшли не лише кадри з кортів Відкритого чемпіонату Франції, а й моменти відпочинку у французькій столиці.

На світлинах Юлія прогулюється вулицями Парижа, позує біля місцевих пам'яток, ділиться кадрами зі своїх матчів та показує, як насолоджувалася містом після напружених ігор.

Особливу увагу фанатів привернув величезний круасан, який тенісистка вирішила сфотографувати окремо. Схоже, французька випічка справила на українку не менше враження, ніж сам турнір.

Також серед опублікованих кадрів знайшлося місце для вечері з Дарією Касаткіною, яка останнім часом виступає під прапором Австралії після зміни спортивного громадянства.

Свій допис Стародубцева підписала французькою та англійською мовами:

"Дякую, Париже. Ось кілька моментів цієї поїздки, які я запам'ятаю. Може хтось влаштує мені фотосесію разом із величезними круасанами?"

Нагадаємо, по ходу турніру Юлія здобула перемогу над другою ракеткою світу Єленою Рибакіною в 1/32 фіналу Ролан Гаррос.

На жаль, у третьому колі Стародубцева поступилась китаянці Ван Сіюй і залишила змагання.