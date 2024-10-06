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Цуренко пробилася в основну сітку турніру в Ухані, здолавши росіянку

Андрій Яросименко — 6 жовтня, 08:49
Цуренко пробилася в основну сітку турніру в Ухані, здолавши росіянку
Getty images

Українка Леся Цуренко (88) обіграла "нейтральну" тенісистку з російським паспортом Еріку Андрєєву (67) у фіналі кваліфікації турніру WTA 1000 у китайському Ухані.

Матч тривав 2 години 17 хвилин і завершився з рахунком 7: (3), 7:5. Цуренко не подала жодної подачі навиліт (5 ейсів у суперниці), допустилася 9 подвійних помилок (1 в росіянки) та використала 4 з 11 брейкпойнтів (3 з 11 у суперниці).

Цуренко грає на цьому турнірі вперше з 2018 року. Найкращим її результатом стало друге коло у 2017 році.

WTA 1000 – Wuhan Open
Ухань, Китай, Хард.
Призовий фонд – $3,221,715
Кваліфікація, фінал, 6 жовтня

Леся Цуренко (Україна) – Еріка Андрєєва (–) 6:4, 6:1

Нагадаємо, свій фінальний поєдинок кваліфікації також проведе українка Юлія Стародубцева. Напередодні вона вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 у Пекіні, де з боєм поступилася шостій ракетці світу.

Цей результат гарантував 24-річній українці вперше за кар'єру увійти до сотні рейтингу WTA.

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