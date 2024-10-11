Стародубцева: Найбільші призові отримала на "тисячнику" в Пекіні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева зізналась, що найбільші призові отримала на турнірі WTA 1000 в Пекіні, де дійшла до чвертьфіналу.

Цитує тенісистку Sport.ua.

"Найбільший гонорар? Та ось наче зараз найбільші призові й заробила. Там начебто 180 тисяч із чимось доларів... Спонсори? Перші кошти на участь в турнірі були зібрані за допомогою краудфандінгу, але потім не було спонсорів, ні. Тільки за рахунок того, що почала вигравати турніри та почала погашати витрати", – зазначила Стародубцева.

Напередодні Стародубцева стала двадцятою представницею України, яка дебютувала в Топ-100 рейтингу WTA.

Зазначимо, що українка не змогла повторити свій успіх на "тисячнику" в китайському Ухангі, де поступилась у фіналі кваліфікації.