Як і Калініна: Снігур у статусі "лакі-лузера" пробилася до основної сітки турніру WTA 500 у Нінбо

Дарія Снігур (40) замінить польську тенісистку Маю Хвалінську (11) в основній сітці турнірної серії WTA 500 у китайському Нінбо.

Українка потрапила на змагання у статусі "лакі лузера". Фіналістка Ролан Гаррос-2026 знялася із турніру через травму лівого стегна.

У першому раунді основи Снігур зіграє проти Катаржини Кави (128), з якою грала у фіналі кваліфікації у Нінбо (18 жовтня). Той матч Дар'я не змогла дограти через погане самопочуття.

Друге поспіль очне протистояння заплановане на 20 жовтня. Українська тенісистка вже має за своєю спиною досвід перемог над цією суперницею з Польщі – двічі по 2:1 у 2026 році.

Раніше стало відомо, що в основу WTA 500 у Нінбо у статусі "лакі-лузера" зіграє інша українка Ангеліна Калініна, яка також не зуміла дограти фінал кваліфікації через проблеми зі здоров'ям. В 1/16 фіналу вона зустрінеться з італійкою Ясміне Паоліні.

Також в основній сітці турніру позмагається Марта Костюк. Натомість Еліна Світоліна, яка теж була в основі, знялася зі змагань.