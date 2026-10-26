Снігур не змогла пробитись у друге коло турніру в Гуанчжоу, програвши першій ракетці Угорщини

Українська тенісистка Дар'я Снігур (40) програла представниці Угорщини Анні Бондар (76) у поєдинку першого кола турніру серії WTA 250 у Гуанчжоу.

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 2:6.

Реклама:

За матч киянка, яка була посіяна під першим номером, три рази подала навиліт, не зробила жодної подвійної помилки й оформила один брейк. Її суперниця виконала вісім ейсів, зробила дві помилки на подачі та записала собі в актив чотири брейки.

Guangzhou Open – WTA 250

Гуанчжоу, Китай, хард

Призовий фонд: $283,347

1/16 фіналу, 26 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Анна Бондар (Угорщина) 4:6, 2:6

Зазначимо, що це було друге очне протистояння між тенісистками. У 2020 році українка також поступилась.

Нагадаємо, що на турнірі в Гуанчжоу виступає також Даяна Ястремська (103), яка успішно подолала кваліфікацію. В першому колі основної сітки вона зустрінеться з американкою Кеті Волинець (73).