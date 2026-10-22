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Кривдниця Снігур продовжила несподівану серію перемог на турнірі в Нінбо

Станіслав Матусевич — 22 жовтня 2026, 15:20
Кривдниця Снігур продовжила несподівану серію перемог на турнірі в Нінбо
Катажина Кава
Getty images

128 ракетка світу полька Катажина Кава, яка потрапила в основну сітку турніру серії WTA 500 у Нінбо через кваліфікацію, несподівано вийшла у чвертьфінал, впевнено перемігши швейцарку Белінду Бенчич (14).

Гра тривала 1 годину 43 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 6:2.

BNB Ningbo Open – WTA 500
Нінбо, Китай, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Друге коло, 22 жовтня

Катажина Кава (Польща) – Белінда Бенчич (Швейцарія) 7:5, 6:2

У чвертьфіналі змагань полька зустрінеться з першою ракеткою світу Єленою Рибакіною з Казахстану. Матч відбудеться 23 жовтня.

Нагадаємо, що у фіналі кваліфікації турніру в Нінбо матч проти Кави не дограла українка Дар'я Снігур (40). Киянка потрапила до основної сітки як "лакі-лузер" і у першому колі поступилася тій-таки Каві.

Белінда Бенчич Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

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