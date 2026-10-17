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Костюк стартуватиме з другого кола на турнірі WTA 500 у Нінбо, Світоліна знялася

Станіслав Матусевич — 17 жовтня 2026, 15:11
Костюк стартуватиме з другого кола на турнірі WTA 500 у Нінбо, Світоліна знялася
Марта Костюк
Getty Images

Друга ракетка України Марта Костюк (10) отримала третій номер посіву й тому пропустить перше коло на турнірі серії WTA 500 в китайському Нінбо.

Еліна Світоліна (6), яка попередньо перебувала у заявці, на змаганні не зіграє.

Суперницею Костюк у другому раунді стане переможниця матчу між китаянкою Го Ханьюй (240) та "нейтральною" Єкатериною Александровою (24).

Обидві українки продовжують боротьбу за потрапляння на листопадовий Підсумковий турнір в Індіан-Веллсі. Світоліна є дуже близькою до цього.

Шанси Костюк є примарними. Для того, щоб претендувати на потрапляння до топ-8 Чемпіонської гонки, їй потрібно вигравати турнір у Нінбо, успішно виступити на наступній "п'ятисотці" в Токіо та сподіватися на невдачі Іги Швьонтек та Кароліни Мухової.

Нагадаємо, з чотирьох українок, які стартували у кваліфікації турніру в Нінбо, її півфінальну стадію зуміли подолати Дар'я Снігур (42) та Ангеліна Калініна (48). 

Марта Костюк Еліна Світоліна

Марта Костюк

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