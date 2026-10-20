Снігур не скористалася статусом "лакі-лузера" і вилетіла у першому колі турніру в Нінбо

Українська тенісистка Дар'я Снігур (40), яка потрапила до основної сітки турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо в статусі "лакі-лузера", поступилася в першому колі польці Катажині Каві (128).

Гра тривала 2 години 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 2:6, 4:6.

У середині другої партії гра переривалася більш ніж на годину через дощ.

За матч Снігур 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 14(!) помилок на подачі та 6 брейків.

BNB Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Перше коло, 20 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Катажина Кава (Польща) 6:1, 2:6, 4:6

Тенісистки зустрічалися вчетверте, полька має дві перемоги. Обидві Кава здобула в Нінбо, адже у фіналі кваліфікації вона зустрічалася саме зі Снігур і виграла.

Таким чином, на турнірі в Нінбо продовжує виступи з українок лише Марта Костюк (10), яка стартує з другого кола і зустрінеться з "нейтральною" Єкатериною Александровою (33).