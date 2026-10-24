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Снігур отримала перший номер посіву на турнірі WTA 250 у Гуанчжоу

Станіслав Матусевич — 24 жовтня 2026, 12:35
Снігур отримала перший номер посіву на турнірі WTA 250 у Гуанчжоу
Дар'я Снігур
Getty Images

Українська тенісистка Дар'я Снігур (40) є лідеркою посіву на турнірі серії WTA 250 у китайському Гуанчжоу, матчі основної сітки якого відбудуться з 26 жовтня по 2 листопада. 

У першому колі змагань 24-річна киянка зіграє проти представниці Угорщини Анни Бондар (75). Єдиний очний поєдинок спортсменки провели у 2020 році на старті турніру в Празі. Тоді сильнішою була Бондар.

У випадку перемоги Дар'ї наступна суперниця українки визначиться у поєдинку між Кейтлін Кеведо (79, Іспанія) та Софією Кенін (126, США).

Окрім Снігур, можливість зіграти в основній сітці у Гуанчжоу має інша наша тенісистка, Даяна Ястремська. Одеситка виступає у кваліфікації, де свій перший матч зіграє 24 жовтня проти китаянки Ю Сяоді (212).

Гуанчжоу Анна Бондар Дар'я Снігур

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