Снігур отримала перший номер посіву на турнірі WTA 250 у Гуанчжоу

Українська тенісистка Дар'я Снігур (40) є лідеркою посіву на турнірі серії WTA 250 у китайському Гуанчжоу, матчі основної сітки якого відбудуться з 26 жовтня по 2 листопада.

У першому колі змагань 24-річна киянка зіграє проти представниці Угорщини Анни Бондар (75). Єдиний очний поєдинок спортсменки провели у 2020 році на старті турніру в Празі. Тоді сильнішою була Бондар.

У випадку перемоги Дар'ї наступна суперниця українки визначиться у поєдинку між Кейтлін Кеведо (79, Іспанія) та Софією Кенін (126, США).

Окрім Снігур, можливість зіграти в основній сітці у Гуанчжоу має інша наша тенісистка, Даяна Ястремська. Одеситка виступає у кваліфікації, де свій перший матч зіграє 24 жовтня проти китаянки Ю Сяоді (212).