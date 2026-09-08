Відігратися з 0:5 було не випадковістю, – Чжен Ціньвень оцінила свій вихід у чвертьфінал US Open

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень, яка розпочала US Open із кваліфікації, розповіла про свій камбек у матчі 1/8 фіналу проти польки Іги Швьонтек. Чжен поступалася 0:5 у першій партії, однак змогла перемогти у двох сетах.

Слова спортсменки наводить Global Times.

"Я просто зосередилася на кожному розіграші, знайшла свою гру і в якийсь момент навіть забула про рахунок. Думаю, відігратися з рахунку 0:5 було не випадковістю. Це було нелегко. Я давно не обігравала гравців із топ-10.

Я не дуже добре розпочала матч, але поступово знайшла свій ритм на цьому центральному корті, бо я дуже давно тут не грала. Я дуже рада повернутися на стадіон імені Артура Еша", – сказала Чжен.