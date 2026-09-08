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Відігратися з 0:5 було не випадковістю, – Чжен Ціньвень оцінила свій вихід у чвертьфінал US Open

Станіслав Матусевич — 8 вересня 2026, 15:08
Відігратися з 0:5 було не випадковістю, – Чжен Ціньвень оцінила свій вихід у чвертьфінал US Open
Чжен Ціньвень
Getty images

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень, яка розпочала US Open із кваліфікації, розповіла про свій камбек у матчі 1/8 фіналу проти польки Іги Швьонтек. Чжен поступалася 0:5 у першій партії, однак змогла перемогти у двох сетах.

Слова спортсменки наводить Global Times.

"Я просто зосередилася на кожному розіграші, знайшла свою гру і в якийсь момент навіть забула про рахунок. Думаю, відігратися з рахунку 0:5 було не випадковістю. Це було нелегко. Я давно не обігравала гравців із топ-10.

Я не дуже добре розпочала матч, але поступово знайшла свій ритм на цьому центральному корті, бо я дуже давно тут не грала. Я дуже рада повернутися на стадіон імені Артура Еша", – сказала Чжен.

Наступною суперницею Ціньвень стане друга ракетка світу Єлена Рибакіна. Представниці Казахстану потрібна перемога в цій зустрічі, щоб уперше очолити світовий рейтинг. Матч відбудеться 9 вересня.

Нагадаємо, що в жіночому одиночному розряді на US Open визначилися усі чвертьфіналістки.

US Open Іга Швьонтек Чжен Ціньвень

Чжен Ціньвень

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