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Півфінал Ролан Гаррос за участі Алькараса та Сіннера стане "наймолодшим" з 2008 року

Владислав Уткін — 5 червня, 09:50
Півфінал Ролан Гаррос за участі Алькараса та Сіннера стане наймолодшим з 2008 року

Півфінал Відкритого чемпіонату Франції, в якому іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) змагатиметься проти італійця Янніка Сіннера (2), стане "наймолодшим" з 2008 року.

Про це повідомляє статистичний ресурс OptaAce.

Вперше за цей проміжок часу у півфіналі Ролан Гаррос зійдуться тенісисти віком до 23 років. Востаннє це відбувалось у протистоянні Новака Джоковича та Рафаеля Надаля у 2008 році.

Поєдинок Алькараса та Сіннера пройде 7 червня.

Раніше ми повідомляли, що Яннік стане першою ракеткою світу, через достроковий виліт Джоковича зі змагання.

Roland Garros Новак Джокович Ролан Гаррос Рафаель Надаль Яннік Сіннер Карлос Алькарас

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