Півфінал Ролан Гаррос за участі Алькараса та Сіннера стане "наймолодшим" з 2008 року
Півфінал Відкритого чемпіонату Франції, в якому іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) змагатиметься проти італійця Янніка Сіннера (2), стане "наймолодшим" з 2008 року.
Про це повідомляє статистичний ресурс OptaAce.
Вперше за цей проміжок часу у півфіналі Ролан Гаррос зійдуться тенісисти віком до 23 років. Востаннє це відбувалось у протистоянні Новака Джоковича та Рафаеля Надаля у 2008 році.
Поєдинок Алькараса та Сіннера пройде 7 червня.
Раніше ми повідомляли, що Яннік стане першою ракеткою світу, через достроковий виліт Джоковича зі змагання.