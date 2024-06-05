Півфінал Ролан Гаррос за участі Алькараса та Сіннера стане "наймолодшим" з 2008 року

Півфінал Відкритого чемпіонату Франції, в якому іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) змагатиметься проти італійця Янніка Сіннера (2), стане "наймолодшим" з 2008 року.

Про це повідомляє статистичний ресурс OptaAce.

Вперше за цей проміжок часу у півфіналі Ролан Гаррос зійдуться тенісисти віком до 23 років. Востаннє це відбувалось у протистоянні Новака Джоковича та Рафаеля Надаля у 2008 році.

2008 - With Jannik Sinner and Carlos Alcaraz now set to meet, this will be the first Men's Singles semi-final at Roland Garros between two players under the age of 23 since 2008 - Rafael Nadal v Novak Djokovic. Popcorn.#rolandgarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/6Kt3hWUIWt — OptaAce (@OptaAce) June 5, 2024

Поєдинок Алькараса та Сіннера пройде 7 червня.

Раніше ми повідомляли, що Яннік стане першою ракеткою світу, через достроковий виліт Джоковича зі змагання.