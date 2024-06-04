Джокович знявся з Ролан Гаррос, Сіннер стане першою ракеткою світу
Сербський тенісист Новак Джокович (1) не зміг продовжити виступ на Ролан Гаррос через травму правого коліна.
Джокович повинен був зіграти проти норвежця Каспера Рууда (7) в 1/4 фіналу турніру. Рууд здобув технічну перемогу та пройшов у півфінал.
Дострокове завершення турніру для Новака вплине на розклад рейтингу ATP. Серб не зміг захистити торішній титул, тому італієць Яннік Сіннер зможе обійти Джоковича та стати №1 вперше у своїй кар'єрі.
Зазначимо, що у четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції Новак у важкому поєдинку переграв аргентинця Франсіско Черундоло за 4 години та 40 хвилин. На старті другого сету Джокович узяв медичний тайм-аут. Серб скаржився на проблеми з коліном і звинуватив у цьому організаторів турніру, заявивши про поганий стан корту.