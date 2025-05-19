Українці поступово прогресують в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 19 травня.

Перший турнір після своєї дискваліфікації по допінговій справі провів італієць Яннік Сіннер. Перша ракетка світу дійшов до фіналу на домашньому Мастерсі в Римі і продовжує лідирувати.

Переможець змагання іспанець Карлос Алькарас піднявся на другу позицію, потіснивши звідти німця Александра Звєрєва.

Ще однією перестановкою у чільній десятці став крок вгору італійця Лоренцо Музетті. Він став 8-м, і це найвищий його показник у кар'єрі.

Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся одразу на 19 сходинок і посідає 235 місце.

Олег Приходько додав 6 позицій і йде 325-м. Олександр Овчаренко продовжує залишатися 355-м.

Вадим Урсу та Олексій Крутих синхронно стрибнули на 9 місць вгору і замикають 450 найкращих. 8 позицій додав і Юрій Джавакян.

Рейтинг ATP:

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 380 очок; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 850; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 285; (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 625; (5). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 610; (6). Новак Джокович (Сербія) – 4 080; (7). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 905; (9). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 860; (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 635; (10). Хольгер Руне (Данія) – 3 440;

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235 (254). Віталій Сачко (Україна) – 237;

325 (332). Олег Приходько (Україна) – 160;

355 (355). Олександр Овчаренко (Україна) – 144;

449 (458). Вадим Урсу (Україна) – 98;

450 (459). Олексій Крутих (Україна) – 98;

484 (492). Юрій Джавакян (Україна) – 85.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна та Марта Костюк піднялися на одну сходинку в оновленому рейтинг-листі WTA.