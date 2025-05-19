Українці поступово прогресують в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 19 травня.
Перший турнір після своєї дискваліфікації по допінговій справі провів італієць Яннік Сіннер. Перша ракетка світу дійшов до фіналу на домашньому Мастерсі в Римі і продовжує лідирувати.
Переможець змагання іспанець Карлос Алькарас піднявся на другу позицію, потіснивши звідти німця Александра Звєрєва.
Ще однією перестановкою у чільній десятці став крок вгору італійця Лоренцо Музетті. Він став 8-м, і це найвищий його показник у кар'єрі.
Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся одразу на 19 сходинок і посідає 235 місце.
Олег Приходько додав 6 позицій і йде 325-м. Олександр Овчаренко продовжує залишатися 355-м.
Вадим Урсу та Олексій Крутих синхронно стрибнули на 9 місць вгору і замикають 450 найкращих. 8 позицій додав і Юрій Джавакян.
Рейтинг ATP:
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 380 очок;
- (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 850;
- (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 285;
- (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 625;
- (5). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 610;
- (6). Новак Джокович (Сербія) – 4 080;
- (7). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 905;
- (9). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 860;
- (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 635;
- (10). Хольгер Руне (Данія) – 3 440;
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235 (254). Віталій Сачко (Україна) – 237;
325 (332). Олег Приходько (Україна) – 160;
355 (355). Олександр Овчаренко (Україна) – 144;
449 (458). Вадим Урсу (Україна) – 98;
450 (459). Олексій Крутих (Україна) – 98;
484 (492). Юрій Джавакян (Україна) – 85.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна та Марта Костюк піднялися на одну сходинку в оновленому рейтинг-листі WTA.