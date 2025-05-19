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Українці поступово прогресують в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 19 травня 2025, 08:35
Українці поступово прогресують в оновленому рейтингу АТР
Віталій Сачко
ФТУ

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 19 травня.

Перший турнір після своєї дискваліфікації по допінговій справі провів італієць Яннік Сіннер. Перша ракетка світу дійшов до фіналу на домашньому Мастерсі в Римі і продовжує лідирувати.

Переможець змагання іспанець Карлос Алькарас піднявся на другу позицію, потіснивши звідти німця Александра Звєрєва.

Ще однією перестановкою у чільній десятці став крок вгору італійця Лоренцо Музетті. Він став 8-м, і це найвищий його показник у кар'єрі.

Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся одразу на 19 сходинок і посідає 235 місце.

Олег Приходько додав 6 позицій і йде 325-м. Олександр Овчаренко продовжує залишатися 355-м.

Вадим Урсу та Олексій Крутих синхронно стрибнули на 9 місць вгору і замикають 450 найкращих. 8 позицій додав і Юрій Джавакян.

Рейтинг ATP:

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 380 очок;
  2. (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 850;
  3. (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 285;
  4. (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 625;
  5. (5). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 610;
  6. (6). Новак Джокович (Сербія) – 4 080;
  7. (7). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 905;
  8. (9). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 860;
  9. (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 635;
  10. (10). Хольгер Руне (Данія) – 3 440;

...

235 (254). Віталій Сачко (Україна) – 237;
325 (332). Олег Приходько (Україна) – 160;
355 (355). Олександр Овчаренко (Україна) – 144;
449 (458). Вадим Урсу (Україна) – 98;
450 (459). Олексій Крутих (Україна) – 98;
484 (492). Юрій Джавакян (Україна) – 85.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна та Марта Костюк піднялися на одну сходинку в оновленому рейтинг-листі WTA.

Звєрєв Віталій Сачко Олександр Овчаренко Яннік Сіннер Олексій Крутих Карлос Алькарас Вадим Урсу Лоренцо Музетті Олег Приходько Рейтинг ATP Юрій Джавакян

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