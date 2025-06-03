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Визначилися ще дві пари чвертьфіналістів на Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 3 червня 2025, 00:02
Визначилися ще дві пари чвертьфіналістів на Ролан Гаррос
Новак Джокович
Instagram Новака Джоковича

Стали відомі останні пари чвертьфіналістів Ролан Гаррос 2025. 2 червня стадію четвертого кола змагань подолали Александр Звєрєв (3, Німеччина), Новак Джокович (5, Сербія), Александр Бублик (62, Казахстан) та Яннік Сіннер (1, Італія).

Звєрєв на відмові пройшов Таллона Грікспора (35). Нідерландець знявся з поєдинку, програючи 4:6, 0:3. Німець проведе свій 15 чвертьфінал на турнірах Grand Slam, зокрема сьомий у Парижі.

За місце у півфіналі Звєрєв посперечається з легендарним Джоковичем. Серб обіграв британця Кемерона Норрі з рахунком 6:2, 6:3, 6:2. Ця перемога стала 100-ю для Новака на Ролан Гаррос, і за кількістю перемог у Парижі він поступається лише Королю грунта Рафаелю Надалю. Той має 112 звитяг. Джокович виграв 8 матчів з 13 у протистоянні зі Звєрєвим.

Серйозною несподіванкою стала перемога Бублика над п'ятою ракеткою світу британцем Джеком Дрейпером. Програвши перший сет 5:7, надалі казахстанець виграв наступні три – 6:3, 6:2, 6:4. Чвертьфінал Ролан Гаррос став першим на мейджорах для 27-річного тенісиста, який у 2016 році змінив російське громадянство на казахське.

Екзаменувати Бублика у чвертьфіналі буде перша ракетка світу. Яннік Сіннер легко розправився з росіянином Андрєєм Рубльовим (15). Рахунок зустрічі 6:1, 6:3, 6:4. Лідер світового рейтингу виграв свій 18 поспіль матч на турнірах Grand Slam. З чотирьох поєдинків проти Бублика Сіннер виграв три. 

Таким чином, визначилися усі чвертьфінальні пари Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Чвертьфінальні пари Ролан Гаррос

  • Томмі Пол (США) – Карлос Алькарас (Іспанія)
  • Френсіс Тіафо (США) – Лоренцо Музетті (Італія)
  • Александр Звєрєв (Німеччина) – Новак Джокович (Сербія)
  • Александр Бублик (Казахстан) – Яннік Сіннер (Італія)

Поєдинки відбудуться 3-4 червня.

Нагадаємо, що раніше визначилися пари чвертьфіналісток Ролан Гаррос серед жінок.

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