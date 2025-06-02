Визначилися перші чвертьфіналісти Ролан Гаррос у чоловічому одиночному розряді

На Ролан Гаррос 2025 визначилися перші чвертьфіналісти серед чоловіків. Ними стали: Томмі Пол (12, США), Карлос Алькарас (2, Іспанія), Френсіс Тіафо (16, США), Лоренцо Музетті (7, Італія).

Пол легко обіграв австралійця Алєксєя Попиріна (25), вигравши кожну з трьох партій з рахунком 6:3. Це перший вихід американця у чвертьфінал Ролан Гаррос у кар'єрі.

Його суперником став чинний чемпіон змагань Карлос Алькарас. Іспанець у боротьбі здолав співвітчизника Пола Бена Шелтона (13) – 7:6(8), 6:3, 4:6, 6:4. Карлос потрапив до найкращої вісімки Відкритого чемпіонату Франції з тенісу вчетверте поспіль.

Тіафо обіграв Даніеля Альтмаєра, єдиного несіяного гравця, що залишався у цій частині сітки. Рахунок зустрічі 6:3, 6:4, 7:6(4). Френсіс, як і Пол, вперше пробився у чвертьфінал грунтового мейджора.

За вихід у півфінал Тіафо побореться з це одним дебютантом цієї стадії змагань на Ролан Гаррос, Лоренцо Музетті. Італієць у матчі двох представників першої десятки рейтингу переміг данця Хольгера Руне (10) – 7:5, 3:6, 6:3, 6:2.

Чвертьфінальні пари Ролан Гаррос

Томмі Пол – Карлос Алькарас

Френсіс Тіафо – Лоренцо Музетті

Поєдинки відбудуться у вівторок, 3 червня.

Нагадаємо, що напередодні на Ролан Гаррос визначилися перші чвертьфіналістки у жіночому одиночному розряді.