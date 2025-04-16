Скандал на турнірі у Франції: тенісистка поскаржилася судді на неприємний запах від опонентки
Тенісний матч на турнірі у Франції між Луа Буассон та Гаррієт Дарт запам'ятався гучним скандалом, який активно обговорюють у соцмережах.
Дарт зазнала поразки від юної француженки (0:6, 3:6), проте стала відомою завдяки тому, що попросила суперницю скористуватися дезодорантом.
Під час однієї із перерв британка поскаржилася судді на неприємний запах від опонентки, яка пройшла повз неї. Цей епізод попав на камери і миттєво став вірусним.
Вже після матчу Буассон відреагувала на скандал мемом. 21-річна тенісистка попросила відому компанію про співпрацю через свій "сморід".
Пізніше Дарт публічно вибачилася перед опоненткою, визнавши, що вона була на нервах і не мала такого казати публічно.
У будь-якому разі жодна з тенісисток не зазнала репутаційних збитків, а навпаки – фанати лише посміялися над ситуацією у соцмережах, вивівши конфлікт у тренди.
Раніше повідомлялося, що в іспанського тенісиста здали нерви на корті через програну подачу.