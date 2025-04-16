Скандал на турнірі у Франції: тенісистка поскаржилася судді на неприємний запах від опонентки

Тенісний матч на турнірі у Франції між Луа Буассон та Гаррієт Дарт запам'ятався гучним скандалом, який активно обговорюють у соцмережах.

Дарт зазнала поразки від юної француженки (0:6, 3:6), проте стала відомою завдяки тому, що попросила суперницю скористуватися дезодорантом.

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Під час однієї із перерв британка поскаржилася судді на неприємний запах від опонентки, яка пройшла повз неї. Цей епізод попав на камери і миттєво став вірусним.

Вже після матчу Буассон відреагувала на скандал мемом. 21-річна тенісистка попросила відому компанію про співпрацю через свій "сморід".

Пізніше Дарт публічно вибачилася перед опоненткою, визнавши, що вона була на нервах і не мала такого казати публічно.

У будь-якому разі жодна з тенісисток не зазнала репутаційних збитків, а навпаки – фанати лише посміялися над ситуацією у соцмережах, вивівши конфлікт у тренди.

Раніше повідомлялося, що в іспанського тенісиста здали нерви на корті через програну подачу.