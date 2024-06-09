Алькарас у 5-сетовому матчі здолав Звєрєва та виграв Ролан Гаррос

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) став переможцем Ролан Гаррос-2024. У фіналі він здолав німця Алєксандра Звєрєва (4).

Матч тривав 4 години 20 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Іспанець тричі подав навиліт, допустив 6 подвійних помилок та реалізував 9 з 16 брейк-пойнтів.

У перших двох геймах відчувався величезний тиск, адже обидва тенісисти програли свої подачі. Втім, після того Алькарас почав домінувати на корті, а Звєрєв виглядав як бліда тінь самого себе.

Фото: ATP Tour

В другому сеті на корт вийшов зовсім інший Звєрєв, як це було у півфіналі проти Каспера Рууда. Німець знайшов свою гру, подача стала стабільнішою, а Карлос навпаки почав більше помилятися та нервувати.

Фото: ATP Tour

Третя партія спершу виглядала логічним продовженням другої, але Алькарас раптово спалахнув і повернувся до своєї найкращої гри, проте Звєрєву все ж вдалося забрати цей сет.

Фото: ATP Tour

Проте битви у вирішальній частині гри не вийшло. Алькарас впевнено забрав два сети поспіль, програвши лише три гейми.

Фото: ATP Tour



Париж, Франція, Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000 Фінал, 9 червня

Roland Garros — Grand SlamПариж, Франція, Ґрунт

Карлос Алькарас (Іспанія) — Александр Звєрєв (Німеччина) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2

Для Карлоса це третій титул Grand Slam у кар’єрі (до цього були перемоги на US Open-2022 та Вімблдоні-2023). Також іспанець став наймолодшим тенісистом в історії, який виграв мейджори на трьох різних покриттях.

Нагадаємо, у жіночому розряді свою четверту перемогу на Ролан Гаррос здобула полька Іга Швьонтек.