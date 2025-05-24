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MEGOGO вперше забезпечить українську аудіодоріжку для Eurosport під час Ролан Гаррос 2025

Денис Шаховець — 24 травня 2025, 12:40
MEGOGO вперше забезпечить українську аудіодоріжку для Eurosport під час Ролан Гаррос 2025
MEGOGO

Медіасервіс MEGOGO вперше забезпечить українськомовну аудіодоріжку для трансляцій турніру Ролан Гаррос 2025 на каналах Eurosport. Це стало можливим завдяки співпраці з компанією Warner Bros. Discovery.

Основна сітка одного з найпрестижніших тенісних турнірів Великого шлему стартує 25 травня і триватиме до 8 червня. Протягом першого тижня матчі з українськими коментарями будуть переважно на каналі Eurosport 2, а з другого – на обох каналах Eurosport 1 і 2.

Якщо поєдинки за участі українських тенісисток не увійдуть до ефірної сітки, їх покажуть ексклюзивно на платформі MEGOGO.

Українську коментаторську команду сформували Катерина Зінченко, Олександр Черненко, Євген Смертенко, Дарʼя Кузнецова та Євгеній Перестенко. Знайти трансляції українською можна в розділі «Теніс», у підрозділі Discovery+ або безпосередньо на телеканалах Eurosport на MEGOGO.

Це перша в історії україномовна доріжка для мультиспортивних каналів Eurosport, і вона стала 21-ю офіційною мовою трансляцій.

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