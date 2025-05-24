Світоліна, Костюк, Ястремська і Соболєва стартують на Ролан Гаррос 25 травня

Одразу чотири українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська і Анастасія Соболєва 25 травня проведуть матчі першого кола на паризьких грунтових кортах Ролан Гаррос.

Світоліна (13) зустрінеться зі Зейнеп Сонмез (76, Туреччина).

Костюк (26) зіграє проти переможниці кваліфікації Сари Бейлек (193, Чехія).

Ястремська (48) поміряється силами з володаркою вайлд-кард Дестані Аявою (157, Австралія).

Соболєва (230) протистоятиме представниці країни-агресора Діані Шнайдер (11, -).

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 25 травня

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €28,176,000

Перше коло

12:00. Еліна Світоліна (Україна) – Зейнеп Сонмез (Туреччина), корт Court Suzanne-Lenglen, 1-м запуском.