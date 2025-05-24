Світоліна, Костюк, Ястремська і Соболєва стартують на Ролан Гаррос 25 травня
Одразу чотири українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська і Анастасія Соболєва 25 травня проведуть матчі першого кола на паризьких грунтових кортах Ролан Гаррос.
Світоліна (13) зустрінеться зі Зейнеп Сонмез (76, Туреччина).
Костюк (26) зіграє проти переможниці кваліфікації Сари Бейлек (193, Чехія).
Ястремська (48) поміряється силами з володаркою вайлд-кард Дестані Аявою (157, Австралія).
Соболєва (230) протистоятиме представниці країни-агресора Діані Шнайдер (11, -).
Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 25 травня
12:00. Еліна Світоліна (Україна) – Зейнеп Сонмез (Туреччина), корт Court Suzanne-Lenglen, 1-м запуском.
13:30*. Даяна Ястремська (Україна) – Дестані Аява (Австралія), корт Court 9, 2-м запуском, після матчу Мбоко – Сан.
14:00*. Анастасія Соболєва (Україна) – Діана Шнайдер (-), корт Court Simonne-Mathieu, 2-м запуском, після матчу Меллер – Пол.
17:30*. Марта Костюк (Україна) – Сара Бейлек (Чехія), корт Court 14, 4-м запуском, після матчу Стоянович – Анісімова.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
Нагадаємо, що Анастасія Соболєва стала переможницею кваліфікації й дебютує в основній сітці турніру Grand Slam.