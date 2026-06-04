Не мала чіткого плану на гру: експерт – про поразку Костюк у півфіналі Ролан Гаррос

Семиразовий переможець турнірів Grand Slam та експерт Eurosport Матс Віландер пояснив поразку Марти Костюк у матчі проти Мірри Андрєєвої в півфіналі Ролан Гаррос-2026.

Про це він розповів у коментарі після поєдинку.

На думку Віландера, Марта вийшла на гру без чіткого плану, або не була до кінця готовою до матчу.

"Марті Костюк не вистачило терпіння. Вітер не допомагав, але вона не мала чіткого плана на гру. На мою думку, Андрєєва – універсальна тенісистка. Коли в неї працює форхенд і вона не боїться його використовувати, то є однією з найкращих гравчинь світу. Дуже прикро за Марту, бо вона грала неймовірно добре. Я насправді думав, що вона підійшла до цього матчу як невеликий фаворит, зважаючи на те, як вона грала. Або вона нервувала, або не була до кінця готова, або сподівалася, що має впевненість і може просто вийти та грати, але це просто не спрацювало", – підсумував Віландер.

Незважаючи на поразку, Марта з наступного тижня встановить персональний рекорд у рейтингу WTA, піднявшись як мінімум на 13 позицію.

Нагадаємо, що в першому колі змагань Костюк впевнено обіграла іспанку Оксану Селехметьєву (89), в другому раунді впоралася з американкою Кеті Волинець (108), у третьому розібралася зі швейцаркою Вікторією Голубич (82).

В 1/8 фіналу Марта перемогла головну фаворитку змагань польку Ігу Швьонтек (3), а у чвертьфіналі була сильнішою за подругу по національній збірній Еліну Світоліну (7).