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23 ракетка світу стала суперницею Костюк у третьому колі турніру в Торонто

Станіслав Матусевич — 5 серпня 2026, 00:49
23 ракетка світу стала суперницею Костюк у третьому колі турніру в Торонто
Медісон Кіз
Getty Images

Американська тенісистка Медісон Кіз (23) зіграє проти Марти Костюк (11) у третьому колі турніру серії WTA 1000 в Торонто. У другому раунді змагань Кіз упевнено перемогла хорватку Антонію Ружич (56).

Гра тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000
Торонто, Канада, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Друге коло, 4 серпня

Медісон Кіз (США) – Антонія Ружич (Хорватія) 6:1, 6:2

Костюк і Кіз зустрічалися у третьому колі Вімблдона у 2023 та 2024 роках, обидва рази перемагала американка. В Торонто вони зіграють 6 серпня.

Нагадаємо, що у другому колі канадського "тисячника" Костюк розібралася з місцевою тенісисткою Кетрін Себов (229).

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