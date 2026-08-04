Костюк стала другою українкою, яка виграла 50 матчів в основній сітці турнірів WTA 1000
Марта Костюк
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24-річна Марта Костюк після виграшу в Кетрін Себов у другому колі в Торонто стала другою українською тенісисткою, яка здобула 50 перемог у матчах турнірів серії WTA 1000.
Про це повідомляє Великий теніс України.
Першу перемогу на змаганнях цього рівня Костюк здобула у березні 2021 року в Індіан-Веллсі над китаянкою Чжан Шуай.
Лідирує у цьому списку перша ракетка України Еліна Світоліна зі 139 успіхами.
Топ-5 українок за кількістю перемог в основі змагань WTA 1000
- Еліна Світоліна – 139
- Марта Костюк – 50
- Леся Цуренко – 40
- Альона Бондаренко – 34
- Даяна Ястремська – 34
Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла у третє коло турніру WTA 1000 в Торонто після важкої перемоги над іспанкою Джессікою Бузас Манейро.