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Костюк стала другою українкою, яка виграла 50 матчів в основній сітці турнірів WTA 1000

Станіслав Матусевич — 4 серпня 2026, 23:46
Костюк стала другою українкою, яка виграла 50 матчів в основній сітці турнірів WTA 1000
Марта Костюк
Getty images

24-річна Марта Костюк після виграшу в Кетрін Себов у другому колі в Торонто стала другою українською тенісисткою, яка здобула 50 перемог у матчах турнірів серії WTA 1000.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Першу перемогу на змаганнях цього рівня Костюк здобула у березні 2021 року в Індіан-Веллсі над китаянкою Чжан Шуай.

Лідирує у цьому списку перша ракетка України Еліна Світоліна зі 139 успіхами.

Топ-5 українок за кількістю перемог в основі змагань WTA 1000

  • Еліна Світоліна – 139
  • Марта Костюк – 50
  • Леся Цуренко – 40
  • Альона Бондаренко – 34
  • Даяна Ястремська – 34

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла у третє коло турніру WTA 1000 в Торонто після важкої перемоги над іспанкою Джессікою Бузас Манейро.

Марта Костюк Еліна Світоліна

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