Костюк – про вихід у третє коло в Торонто: Почуваюся щасливою, що можу грати в теніс

Українська тенісистка Марта Костюк після виходу в третє коло турніру серії WTA 1000 в Торонто розповіла, що не дуже задоволена своїм рівнем гри у першому сеті проти Кетрін Себов, однак щаслива, що може займатися улюбленою справою.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

" Це мій перший турнір після повернення на хардове покриття. До того ж я грала проти місцевої тенісистки, яка мала підтримку трибун. Також я вперше виступала на цьому корті. Саме тому початок був трохи нервовим, але я дуже рада, що змогла завершити матч у двох сетах", – сказала Костюк.

Марта відчуває задоволення від того, що може грати в теніс.

"Я кщо говорити про перший сет сьогодні, то я точно незадоволена. Не знаю. Я просто намагаюся виходити на корт і отримувати задоволення. Почуваюся дуже щасливою, що можу грати в теніс. Щодня, коли виходжу на корт, я ціную це. Я ціную те, що здорова. Тож, знову ж таки, я просто насолоджуюся цим видом спорту".

6 серпня у матчі третього кола Костюк зустрінеться з сильнішою в матчі між хорваткою Антонією Ружич та американкою Медісон Кіз.

Окрім Марти, до третього кола в Торонто також пробилася перша ракетка України Еліна Світоліна.