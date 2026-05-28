Сіннер пояснив свій сенсаційний виліт з Ролан Гаррос: Мав дуже мало енергії, таке трапляється

Станіслав Матусевич — 28 травня 2026, 19:11
Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер на пресконференції після свого сенсаційного вильоту з Ролан Гаррос від аргентинця Хуана Мануеля Черундоло поділився причиною свого раптового погіршення самопочуття фактично за крок до перемоги.

Слова Сіннера наводить канал TNT Sports.

"Мені було важко: я почав відчувати сильне запаморочення, енергії було дуже мало. Я намагався подати на матч, але сил майже не залишалося. У четвертому сеті я трохи відпустив гру, намагаючись зберегти хоч трохи енергії на п'ятий. Перший гейм п'ятої партії був дуже важливим. Я не зміг утримати подачу, і після цього все пішло трохи вниз.

Сьогодні вранці я прокинувся і почувався не дуже добре. Намагався робити розіграші якомога коротшими. На початку матчу я дуже чисто влучав по м'ячу, грав дуже добре, а потім просто наче вперся в стіну і все. Але це спорт. Було тепло, але не дуже спекотно. Мені здається, грати було цілком нормально. По-справжньому це було не через спеку, не через погоду. Таке трапляється", заявив Сіннер.

Нагадаємо, що головний конкурент Сіннера за останні роки, іспанець Карлос Алькарас пропускає Ролан Гаррос через травму зап'ястя.

