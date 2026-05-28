Олійникова не зуміла виграти другий матч за день на Ролан Гаррос, поступившись у парі

Олександра Олійникова разом із угоркою Панною Удварді не зуміли витйи в друге коло парного розряду Ролан Гаррос, поступившись на старті дуету Ніколь Фосса Уерго (Аргентина)/Тамара Корпач (Німеччина).

Гра тривала 2 години 7 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 4:6, 1:6.

За поєдинок Олійникова та Удварді не подавали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 5 помилок на подачі та 7 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло парного розряду, 28 травня

Олександра вперше зіграла з Удварді в ролі напарниці.

Нагадаємо, що цього ж дня, 28 травня, Олійникова у важкому матчі перемогла австралійку Кімберлі Біррелл у поєдинку другого кола одиночного розряду Ролан Гаррос.