Людмила Кіченок програла стартовий матч змішаного парного розряду на Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 28 травня 2026, 20:42
Людмила Кіченок програла стартовий матч змішаного парного розряду на Ролан Гаррос
Людмила Кіченок
Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із нідерланцем Давидом Пелом поступилися дуету Александра Панова (-)/Юкі Бхамбрі (Індія) у першому колі міксту на Ролан Гаррос.

Гра тривала 1 годину 52 хвилини і завершилася з рахунком 6:7(2), 6:7(5).

За поєдинок Кіченок і Пел 3 рази подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 1 брейк. Їхні суперниці виконали 5 ейсів, зробили 1 помилку на подачі та 1 брейк.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Перше коло змішаного парного розряду, 28 травня

Людмила Кіченок (Україна)/Давид Пел (Нідерланди) – Александра Панова (-)/Юкі Бхамбрі (Індія) 6:7(2), 6:7(5)

Нагадаємо, що напередодні Кіченок поступилася й у стартовому матчі парного розряду Ролан Гаррос.

