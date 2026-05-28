Ролан Гаррос 2026

Стали відомі подробиці травми Баптист у другому раунді Ролан Гаррос

Володимир Слюсарь — 28 травня 2026, 20:36
Травмована Гейлі Баптист
Американська тенісистка Гейлі Баптист (26) отримала травму лівої ноги в матчі проти китаянки Ван Сіюй (148) у другому раунді Ролан Гаррос.

Матч достроково закінчився на користь китаянки.

Як повідомляє The Athletic, колишній тенісист та експерт Джим Кур'є в етері TNT Sports переказав слова агента Баптист, що американка отримала розрив передньої хрестоподібної зв'язки, а також пошкоджений меніск. Незабаром їй буде проведена операція і, ймовірно, вона пропустить щонайменше шість місяців.

У результаті Ван Сіюй стала суперницею Юлії Стародубцевої (55) у третьому раунді Ролан Гаррос. Тенісистки раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що в першому раунді змагань Стародубцева розібралася з росіянкою Анною Блінковою (99), а в другому сенсаційно здолала другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану.

