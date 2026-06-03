Костюк і Хвалінська проти двох росіянок: на Ролан Гаррос визначилися півфінальні пари у жінок
3 травня на Ролан Гаррос визначилася друга півфінальна пара в жіночому одиночному розряді. Обидва чвертьфінали завершилися несподіванками.
24-річна полька Мая Хвалінська (114), яка ніколи раніше не входила в топ-100 рейтингу WTA, перемогла росіянку Анну Калінскую (24) з рахунком 7:6(3), 6:3 і вперше у кар'єрі вийшла у півфінал турніру Grand Slam.
Також дебютує на цій стадії змагань інша росіянка Діана Шнайдер (23), яка створила ще більшу сенсацію, вибивши з боротьби першу ракетку світу з Білорусі Аріну Сабалєнку – 3:6, 7:5, 6:0. Причому останні 10 геймів зустрічі залишилися за Шнайдер.
Півфінальні пари жінок на Ролан Гаррос
- Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва (-)
- Мая Хвалінська (Польща) – Діана Шнайдер (-)
Поєдинки відбудуться 4 червня. Матч Костюк розпочнеться орієнтовно о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, що напередодні Марта висловила своє ставлення до росіяйських тенісистів.