Сенсаційна полька з другої сотні рейтингу обіграла росіянку і вийшла в півфінал Ролан Гаррос

Польська тенісистка Мая Хвалінська (114) вийшла у півфінал Ролан Гаррос, обігравши у чвертьфінальному поєдинку "нейтральну" Анну Калінскую (24).

Гра тривала 1 годину 55 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(3), 6:3.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Чвертьфінал, 3 червня

Мая Хвалінська (Польща) – Анна Калінская (-) 7:6(3), 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися. Наступною суперницею Хвалінської стане переможниця матчу між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Діаною Шнайдер (23, -).

24-річна полька вперше вийшла у півфінал турніру Grand Slam і за тиждень дебютує в першій сотні світового рейтингу, причому потрапить одразу в топ-40.

Хвалінська стала лише шостою кваліфаєркою у Відкриту Еру (з 1968 року), яка зуміла дістатися до півфіналу мейджору і другою, яка зробила це на Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що в першому півфіналі Ролан Гаррос зіграють українка Марта Костюк (15) та росіянка Мірра Андрєєва (8).