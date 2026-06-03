Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Сенсаційна полька з другої сотні рейтингу обіграла росіянку і вийшла в півфінал Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 3 червня 2026, 14:10
Сенсаційна полька з другої сотні рейтингу обіграла росіянку і вийшла в півфінал Ролан Гаррос
Мая Хвалінська
Instagram

Польська тенісистка Мая Хвалінська (114) вийшла у півфінал Ролан Гаррос, обігравши у чвертьфінальному поєдинку "нейтральну" Анну Калінскую (24).

Гра тривала 1 годину 55 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(3), 6:3.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Чвертьфінал, 3 червня

Мая Хвалінська (Польща) – Анна Калінская (-) 7:6(3), 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися. Наступною суперницею Хвалінської стане переможниця матчу між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Діаною Шнайдер (23, -).

24-річна полька вперше вийшла у півфінал турніру Grand Slam і за тиждень дебютує в першій сотні світового рейтингу, причому потрапить одразу в топ-40.

Хвалінська стала лише шостою кваліфаєркою у Відкриту Еру (з 1968 року), яка зуміла дістатися до півфіналу мейджору і другою, яка зробила це на Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що в першому півфіналі Ролан Гаррос зіграють українка Марта Костюк (15) та росіянка Мірра Андрєєва (8).

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Ролан Гаррос Анна Калінская Мая Хвалінська

Ролан Гаррос

Костюк – про російських тенісистів: Після чотирьох років вони чітко показали, на якому боці знаходяться
Костюк – Андрєєва: визначено фаворитку принципового півфіналу Ролан Гаррос
Приниження Федерера, епічна битва з Джоковичем. 10 легендарних матчів Надаля на Ролан Гаррос
Меншик переміг у матчі молодих талантів і вийшов у півфінал Ролан Гаррос
Костюк: Я тут, щоб представляти Україну й отримувати задоволення від того, що роблю

Останні новини