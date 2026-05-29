Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Черундоло оцінив свою сенсаційну перемогу над Сіннером на Ролан Гаррос

Денис Іваненко — 29 травня 2026, 11:00
Черундоло оцінив свою сенсаційну перемогу над Сіннером на Ролан Гаррос
Хуан Мануель Черундоло
Скриншот

Аргентинський тенісист Хуан Мануель Черундоло (56) висловився про свою вольову перемогу над першою ракеткою світу Янніком Сіннером у другому колі Ролан Гаррос.

Його слова передає пресслужба турніру.

24-річний спортсмен зміг оформити камбек після того, як поступався 0:2 за сетами й 1:5 у третій партії. Він здійснив неймовірний апсет, скориставшись проблемами зі здоров'ям в італійця.

Аргентинець визнав, що такому результату посприяв фізичний стан суперника. При цьому він пишається тим, що не припинив боротьбу.

"Я неймовірно щасливий через цей матч. Я маю на увазі, що він був майже програний, але, звісно, я залишався ментально у грі протягом усього поєдинку. Я був готовий боротися стільки, скільки знадобиться, і мені пощастило, що в нього схопило судоми та його рівень гри знизився, але водночас мій, навпаки, зріс, я залишався ментально дуже зосередженим на матчі, намагаючись робити все можливе на кожному м'ячі, і так, суперщасливий, що здобув перемогу", – заявив Черундоло.

Тенісист також розповів, коли зрозумів, що Сіннер перебуває не в ідеальних кондиціях.

"Я почав помічати це труднощі в Янніка за рахунку 3:0 або десь на початку третього сету. Я помітив, що він почав виконувати інші подачі й удари з льоту, ніби намагаючись зробити розіграші коротшими. Потім почав сильно бити з форхенду, навіть перебуваючи поза позицією, також намагаючись скоротити розіграші. Тож я почав помічати, що щось негаразд, тому що, я маю на увазі, він перемагав мене досить легко, якщо говорити відверто, то навіщо йому змінювати тактику та робити розіграші коротшими, якщо йому це не потрібно? Тож я почав це відчувати. Потім він почав якось розминати ноги, щоб щось зробити, і також, так, я відчув, що його команда почала сильніше його підбадьорювати.

Я подумав, що щось дивне відбувається, це ніби не в'язалося з рахунком, розумієте? Було 6:3, 6:2, 3:0, і навіщо все це, знаєте? Тож я почав трохи помічати це й намагався щосили боротися, щоб залишитися у грі ментально та продовжувати тиснути, продовжувати тиснути, грати якнайкраще та подивитися, чи не піде він трохи на спад, і намагатися показати свій максимум. І так, звісно, це сталося, і я думаю, що це було ключем для мене – залишитися ментально у грі та відігратися з такого рахунку", – сказав аргентинець.

Зазначимо, що в наступному колі Черундоло зіграє проти Мартіна Ландалусе (69). Їхнє очне протистояння відбудеться 30 травня.

Раніше свою поразку прокоментував і Яннік Сіннер. Перша ракетка світу пояснив свій сенсаційний виліт.

Читайте також :
Відео Джокович переписав історію тенісу, встановивши абсолютний рекорд турнірів серії Grand Slam
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Ролан Гаррос Яннік Сіннер

Ролан Гаррос

На Ролан Гаррос у тенісиста вкрали ракетку під час святкування з фанатами: тепер він благає повернути її
Олександра Олійникова: На матч-пойнті сказала татові: "Боюся!"
Це все одно, що грати для офіцерів гестапо в нацистській Німеччині: Олійникова розкритикувала суперницю на Ролан Гаррос
Світоліна, Костюк і Стародубцева 29 травня зіграють матчі третього кола Ролан Гаррос: анонс поєдинків
Людмила Кіченок програла стартовий матч змішаного парного розряду на Ролан Гаррос

Останні новини