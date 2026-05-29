Черундоло оцінив свою сенсаційну перемогу над Сіннером на Ролан Гаррос

Аргентинський тенісист Хуан Мануель Черундоло (56) висловився про свою вольову перемогу над першою ракеткою світу Янніком Сіннером у другому колі Ролан Гаррос.

Його слова передає пресслужба турніру.

24-річний спортсмен зміг оформити камбек після того, як поступався 0:2 за сетами й 1:5 у третій партії. Він здійснив неймовірний апсет, скориставшись проблемами зі здоров'ям в італійця.

Аргентинець визнав, що такому результату посприяв фізичний стан суперника. При цьому він пишається тим, що не припинив боротьбу.

"Я неймовірно щасливий через цей матч. Я маю на увазі, що він був майже програний, але, звісно, я залишався ментально у грі протягом усього поєдинку. Я був готовий боротися стільки, скільки знадобиться, і мені пощастило, що в нього схопило судоми та його рівень гри знизився, але водночас мій, навпаки, зріс, я залишався ментально дуже зосередженим на матчі, намагаючись робити все можливе на кожному м'ячі, і так, суперщасливий, що здобув перемогу", – заявив Черундоло.

Тенісист також розповів, коли зрозумів, що Сіннер перебуває не в ідеальних кондиціях.

"Я почав помічати це труднощі в Янніка за рахунку 3:0 або десь на початку третього сету. Я помітив, що він почав виконувати інші подачі й удари з льоту, ніби намагаючись зробити розіграші коротшими. Потім почав сильно бити з форхенду, навіть перебуваючи поза позицією, також намагаючись скоротити розіграші. Тож я почав помічати, що щось негаразд, тому що, я маю на увазі, він перемагав мене досить легко, якщо говорити відверто, то навіщо йому змінювати тактику та робити розіграші коротшими, якщо йому це не потрібно? Тож я почав це відчувати. Потім він почав якось розминати ноги, щоб щось зробити, і також, так, я відчув, що його команда почала сильніше його підбадьорювати. Я подумав, що щось дивне відбувається, це ніби не в'язалося з рахунком, розумієте? Було 6:3, 6:2, 3:0, і навіщо все це, знаєте? Тож я почав трохи помічати це й намагався щосили боротися, щоб залишитися у грі ментально та продовжувати тиснути, продовжувати тиснути, грати якнайкраще та подивитися, чи не піде він трохи на спад, і намагатися показати свій максимум. І так, звісно, це сталося, і я думаю, що це було ключем для мене – залишитися ментально у грі та відігратися з такого рахунку", – сказав аргентинець.

Зазначимо, що в наступному колі Черундоло зіграє проти Мартіна Ландалусе (69). Їхнє очне протистояння відбудеться 30 травня.

Раніше свою поразку прокоментував і Яннік Сіннер. Перша ракетка світу пояснив свій сенсаційний виліт.