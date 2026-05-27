Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Олійникова і сестри Кіченок проведуть матчі Ролан Гаррос 28 травня: анонс зустрічей

Станіслав Матусевич — 27 травня 2026, 23:25
Олійникова і сестри Кіченок проведуть матчі Ролан Гаррос 28 травня: анонс зустрічей
Олександра Олійникова
btu.org.ua

Троє українських тенісисток проведуть чергові поєдинки на Ролан Гаррос 28 травня. Олександра Олійникова (65) має зіграти матч другого кола одиночного розряду та стартову гру в парах. Надія Кіченок виступить у змаганнях дуетів, а Людмила Кіченок вийде на корт у міксті.

Суперницею Олійникової в одиночці стане австралійка Кімберлі Біррелл (83), яка в першому колі несподівано залишила за бортом мейджора п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу зі США. Олександра та Кімберлі раніше не зустрічалися.

В парі Олійникова зіграє з угоркою Панною Удварді. Їм протистоятимуть інша представниця Угорщини Анна Бондар та полька Магдалена Френх.

Надія Кіченок та японка Макото Ніномія проведуть матч із Каміллою Рахімовою з Узбекистану та чешкою Анною Шишковою.

Напарником Людмили Кіченок буде нідерландець Давид Пел. Вони зіграють проти безпрапорної Александри Панової та індійця Юкі Бхамбрі.

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 28 травня

Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Друге коло одиночного розряду
12:00. Олександра Олійникова (Україна) – Кімберлі Біррелл (Австралія), корт Court 10, 1-м запуском.

Перше коло парного розряду
15:00*. Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Камілла Рахімова (Узбекистан)/Анна Шишкова (Чехія), корт Court 3, 3-м запуском, після матчу Аревало/Павич – Хільдебрандт/Паріс.
15:30*. Олександра Олійникова (Україна)/Панна Удварді (Угорщина) – Анна Бондар (Угорщина)/Магдалена Френх (Польща), корт Court 10, 3-м запуском, після матчу Боржеш/Чжан – Хеліоваара/Паттен.

Перше коло міксту
17:00*. Людмила Кіченок (Україна)/Давид Пел (Нідерланди) – Александра Панова (-)/Юкі Бхамбрі (Індія), корт Court 5, 4-м запуском, після матчу Гантер/Ніс – Даніліна/Трейсі.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляцію матчів із українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Нагадаємо, що напередодні в третє коло одиночного розряду Ролан Гаррос вийшли Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (15) та Юлія Стародубцева (55).

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Марта Костюк Ролан Гаррос Олександра Олійникова

Марта Костюк

Огляд вольової перемоги Костюк у другому раунді Ролан Гаррос
Костюк у яскравому матчі здолала 108 ракетку світу і вийшла у третє коло Ролан Гаррос
Від Медведєва до Світоліної та Костюк: найбільші досягнення українців на Ролан Гаррос
Світоліна, Костюк і ще чотири українки зіграють на Ролан Гаррос 27 травня: анонс поєдинків
Українки переписали історію Ролан Гаррос, установивши національний рекорд

Останні новини