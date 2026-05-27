Олійникова і сестри Кіченок проведуть матчі Ролан Гаррос 28 травня: анонс зустрічей

Троє українських тенісисток проведуть чергові поєдинки на Ролан Гаррос 28 травня. Олександра Олійникова (65) має зіграти матч другого кола одиночного розряду та стартову гру в парах. Надія Кіченок виступить у змаганнях дуетів, а Людмила Кіченок вийде на корт у міксті.

Суперницею Олійникової в одиночці стане австралійка Кімберлі Біррелл (83), яка в першому колі несподівано залишила за бортом мейджора п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу зі США. Олександра та Кімберлі раніше не зустрічалися.

В парі Олійникова зіграє з угоркою Панною Удварді. Їм протистоятимуть інша представниця Угорщини Анна Бондар та полька Магдалена Френх.

Надія Кіченок та японка Макото Ніномія проведуть матч із Каміллою Рахімовою з Узбекистану та чешкою Анною Шишковою.

Напарником Людмили Кіченок буде нідерландець Давид Пел. Вони зіграють проти безпрапорної Александри Панової та індійця Юкі Бхамбрі.

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 28 травня

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Друге коло одиночного розряду

12:00. Олександра Олійникова (Україна) – Кімберлі Біррелл (Австралія), корт Court 10, 1-м запуском.





Перше коло парного розряду

15:00*. Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Камілла Рахімова (Узбекистан)/Анна Шишкова (Чехія), корт Court 3, 3-м запуском, після матчу Аревало/Павич – Хільдебрандт/Паріс.

15:30*. Олександра Олійникова (Україна)/Панна Удварді (Угорщина) – Анна Бондар (Угорщина)/Магдалена Френх (Польща), корт Court 10, 3-м запуском, після матчу Боржеш/Чжан – Хеліоваара/Паттен.





Перше коло міксту 17:00*. Людмила Кіченок (Україна)/Давид Пел (Нідерланди) – Александра Панова (-)/Юкі Бхамбрі (Індія), корт Court 5, 4-м запуском, після матчу Гантер/Ніс – Даніліна/Трейсі.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляцію матчів із українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Нагадаємо, що напередодні в третє коло одиночного розряду Ролан Гаррос вийшли Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (15) та Юлія Стародубцева (55).