Суперницею Олійникової в другому колі Ролан Гаррос стане сенсаційна 83 ракетка світу

Визначилася суперниця Олександри Олійникової (65) по другому колу Ролан Гаррос. Нею дуже несподівано стала австралійка Кімберлі Біррелл (83), яка на старті змагань перемогла п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу зі США.

Гра тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 6:3, 6:3.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло, 26 травня

Кімберлі Біррелл (Австралія) – Джессіка Пегула (США) 1:6, 6:3, 6:3

Олійникова і Біррелл раніше не зустрічалися. Їхній поєдинок у Парижі відбудеться 28 травня, час початку гри визначиться пізніше.

Нагадаємо, що Олександра Олійникова розгромила росіянку Єлену Пріданкіну (218) у своєму дебютному матчі в кар'єрі на Ролан Гаррос.