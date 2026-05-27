Огляд вольової перемоги Костюк у другому раунді Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк (15) у матчі другого раунду Ролан Гаррос-2026 обіграла американку Кеті Волинець (108).

Огляд матчу

Гра тривала 2 години 44 хвилини й завершилася з рахунком 6:7(4), 6:3, 6:3.

За поєдинок Костюк 8 разів подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, обійшлася без помилок на подачі та зробила 3 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Друге коло, 27 травня

Марта Костюк (Україна) – Кеті Волинець (США) 6:7(4), 6:3, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У наступному колі змагань українка зіграє проти Вікторії Голубич (82, Швейцарія).

Марта продовжила свою безпрограшну серію на грунтових кортах Європи до 14 матчів поспіль. Минулого сезону вона поступилася в Парижі у першому колі, а найкращий її результат на Ролан Гаррос – 1/8 фіналу в 2021 році.