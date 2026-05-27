Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Огляд вольової перемоги Костюк у другому раунді Ролан Гаррос

Олег Дідух — 27 травня 2026, 20:03
Огляд вольової перемоги Костюк у другому раунді Ролан Гаррос
Марта Костюк
Denys Didkivskyi

Українська тенісистка Марта Костюк (15) у матчі другого раунду Ролан Гаррос-2026 обіграла американку Кеті Волинець (108).

Огляд матчу

Гра тривала 2 години 44 хвилини й завершилася з рахунком 6:7(4), 6:3, 6:3.

За поєдинок Костюк 8 разів подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, обійшлася без помилок на подачі та зробила 3 брейки.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Друге коло, 27 травня

Марта Костюк (Україна) – Кеті Волинець (США) 6:7(4), 6:3, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У наступному колі змагань українка зіграє проти Вікторії Голубич (82, Швейцарія).

Марта продовжила свою безпрограшну серію на грунтових кортах Європи до 14 матчів поспіль. Минулого сезону вона поступилася в Парижі у першому колі, а найкращий її результат на Ролан Гаррос – 1/8 фіналу в 2021 році.

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
ВІДЕО Марта Костюк Ролан Гаррос Кеті Волинець

Марта Костюк

Костюк у яскравому матчі здолала 108 ракетку світу і вийшла у третє коло Ролан Гаррос
Від Медведєва до Світоліної та Костюк: найбільші досягнення українців на Ролан Гаррос
Світоліна, Костюк і ще чотири українки зіграють на Ролан Гаррос 27 травня: анонс поєдинків
Українки переписали історію Ролан Гаррос, установивши національний рекорд
Світоліна залишилася сьомою, Калініна зробила вражаючий ривок в оновленому рейтингу WTA

Останні новини