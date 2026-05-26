Українки переписали історію Ролан Гаррос, установивши національний рекорд

Вперше у другому колі турніру зіграють п’ятеро наших представниць

У вівторок, 26 травня, в третій і останній ігровий день першого кола Ролан Гаррос була зафіксована приємна подія. Перемога Олександри Олійникової, що символічно, над росіянкою Єленою Пріданкіною, стала рекордною п'ятою для представників України за всю історію стартових раундів турніру.

Раніше нашим максимумом були чотири учасники другого кола (1/32 фіналу) – у 2009, 2017, 2018 та 2025 роках.

Також варто відзначити, що рекорд України за кількістю представників у другому колі на інших мейджорах тримається на позначці "5": Australian Open-2018, Вімблдон-2024, US Open-2015 і US Open-2016.

Цікаво, що торік оновився наш рекорд у третьому колі Ролан Гаррос: вперше туди пробилися одразу троє українок (Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська).

Втім, не забігатимемо настільки далеко. Лише нагадаємо, що умовний "подіум" найуспішніших розіграшів Ролан Гаррос за кількістю окремих перемог українців наразі виглядає так – і має великий потенціал змінитися вже цього року:

9 – 2025

8 – 2017

7 – 2018, 2023

Ще один привід повернутися до цієї розмови після другого кола?

Українські тенісисти за кількістю участей в основній сітці турнірів Grand Slam

Еліна СВІТОЛІНА – 48 ;

Леся Цуренко – 45 ;

Катерина Бондаренко – 39 ;

Сергій Стаховський – 37 ;

Андрій Медведєв – 33 ;

Олександр Долгополов – 30 ;

Альона Бондаренко – 26 ;

Катерина Байндл – 25;

Марта КОСТЮК – 25 ;

Наталя Медведєва – 25 ;

Даяна ЯСТРЕМСЬКА – 25 ;

Ангеліна КАЛІНІНА – 19 ;

Тетяна Перебийніс – 19 ;

Юлія Вакуленко – 18 ;

Ілля Марченко – 18.

Примітка: після першого кола РГ-2026.

