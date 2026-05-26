Світоліна, Костюк і ще чотири українки зіграють на Ролан Гаррос 27 травня: анонс поєдинків
Одразу шість представниць України зіграють чергові поєдинки на Ролан Гаррос 27 травня. Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (55) та Дар'я Снігур (93) проведуть матчі другого кола одиночного розряду, а Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська стартуватимуть у парах.
Світоліна екзаменуватиме 20-річну переможницю кваліфікації з Іспанії Кейтлін Кеведо (126). Тенісистки раніше не зустрічалися.
Костюк проведе поєдинок проти американки українського походження Кеті Волинець (108). Інтриги додає факт, що в єдиному очному матчі півтора року тому в Пекіні перемогла саме Волинець.
Стародубцевій дісталася вкрай серйозна суперниця, друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна, з якою Юлія до цього не грала.
Снігур у дебютному для себе матчі другого кола Ролан Гаррос вперше протистоятиме американці Пейтон Стернс (78).
В Україні трансляцію матчів із українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.
Нагадаємо, що українські тенісистки встановили національний рекорд, вп'ятьох вийшовши в друге коло Ролан Гаррос.