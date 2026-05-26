Світоліна, Костюк і ще чотири українки зіграють на Ролан Гаррос 27 травня: анонс поєдинків

Одразу шість представниць України зіграють чергові поєдинки на Ролан Гаррос 27 травня. Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (55) та Дар'я Снігур (93) проведуть матчі другого кола одиночного розряду, а Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська стартуватимуть у парах.

Світоліна екзаменуватиме 20-річну переможницю кваліфікації з Іспанії Кейтлін Кеведо (126). Тенісистки раніше не зустрічалися.

Костюк проведе поєдинок проти американки українського походження Кеті Волинець (108). Інтриги додає факт, що в єдиному очному матчі півтора року тому в Пекіні перемогла саме Волинець.

Стародубцевій дісталася вкрай серйозна суперниця, друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна, з якою Юлія до цього не грала.

Снігур у дебютному для себе матчі другого кола Ролан Гаррос вперше протистоятиме американці Пейтон Стернс (78).

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос 27 травня

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Друге коло одиночного розряду

13:30*. Дар'я Снігур (Україна) – Пейтон Стернс (США), корт Court 13, 2-м запуском, після матчу Луж/Матос – Горанссон/Кінг.

14:00*. Марта Костюк (Україна) – Кеті Волинець (США), корт Court 14, 2-м запуском, після матчу Давидович Фокіна – Тіранте.

14:00*. Юлія Стародубцева (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан), корт Suzanne-Lenglen, 2-м запуском, після матчу Хачанов – Трунгельїті. 14:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Кейтлін Кеведо (Іспанія), корт Philippe-Chatrier, 2-м запуском, після матчу Бейлек – Швьонтек.





Перше коло парного розряду

13:30*. Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) – Цзянь Сіньюй/Сюй Іфань (Китай), корт Court 11, 2-м запуском, після матчу Кравчик/Скупскі – Тан/Жак.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

В Україні трансляцію матчів із українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Нагадаємо, що українські тенісистки встановили національний рекорд, вп'ятьох вийшовши в друге коло Ролан Гаррос.