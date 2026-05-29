Світоліна: Дуже люблю Ролан Гаррос, це майже мій домашній турнір Grand Slam

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу в третьому колі Ролан Гаррос над німкенею Тамарою Корпач.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

Я дуже задоволена тим, як сьогодні грала. У Тамари дуже складний і незручний стиль гри, тому мені потрібно було залишатися максимально зосередженою від самого початку і до останнього розіграшу. Я намагалася знаходити свої найкращі удари та сміливо їх виконувати. Тож так, я просто рада провести тут ще один матч і справді насолоджуюся цим турніром",

Світоліна зауважила, що дуже любить Ролан Гаррос і вважає його майже домашнім мейджором.

"Я дуже щаслива бути тут, у Парижі, справді отримую задоволення від гри та від самої боротьби. У певному сенсі це майже мій домашній турнір Grand Slam.

Коли я росла в Україні, це був єдиний турнір, трансляції якого ми могли дивитися. Саме тому я завжди мріяла хоча б одного дня отримати шанс зіграти тут. А тепер я провела тут так багато чудових матчів, великих битв, виходила до другого тижня змагань і отримувала можливість брати участь у найважливіших поєдинках. Коли замислюєшся над цим, це здається просто нереальним".