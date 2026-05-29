Суперницею Світоліної в 1/8 фіналу Ролан Гаррос стане 11 ракетка світу

Станіслав Матусевич — 29 травня 2026, 23:04
Суперницею Еліни Світоліної (7) у матчі 1/8 фіналу Ролан Гаррос стане швейцарка Белінда Бенчич (11), яка у третьому колі обіграла американку Пейтон Стернс (78).

Гра тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Третє коло, 29 травня

Белінда Бенчич (Швейцарія) – Пейтон Стернс (США) 6:3, 6:3

Світоліна і Бенчич провели раніше 6 очних поєдинків, 4 з них виграла українка, в тому числі, матч третього кола турніру WTA 1000 в лютому поточного року, на якому Еліна дійшла до фіналу. Матч 1/8 фіналу паризького мейджору між ними відбудеться 31 травня, час початку визначиться пізніше.

Нагадаємо, що в третьому раунді Ролан Гаррос Світоліна впевнено перемогла німкеню Тамару Корпач (95). 

